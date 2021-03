Teama de blat a olandezilor la România U21 – Germania U21! ”Ne-am temut de un 2-2 de salon”

Meciul decisiv pentru calificarea în sferturile Campionatului European de tineret, dintre România U21 și Germania U21, s-a terminat cu scorul de 0-0.

Partida a fost una intens disputată, iar cei care au avut câştig de cauză în urma acestui rezultat au fost nemţii, calificați în sferturi datorită golaverajului superior.

România, deși neînvinsă în cele trei jocuri, ratează calificarea la musștață. Totuși, în cazul unui rezultat de egalitate cu două sau mai multe goluri de fiecare parte, România și Germania ar fi mers la braț în sferturile competiției. De asta s-au temut cei din Țările de Jos, care au învins clar pe Ungaria, scor 6-1. Însă așa cum s-a dovedit, nu a fost cazul unui asemenea scenariu utopic.

“Echipa de tineret s-a calificat în sferturile Campionatului European. O victorie mare, 6-1, contra Ungariei, care era deja eliminată. Ne-am temut de un 2-2 de salon la Germania – România, dar nu s-a materializat, așa că Olanda intră în final 8. Cody Gakpo a fost starul Olandei”, a titrat publicația olandeză De Telegraaf.

“Obiectivul nostru a fost să ne calificăm și l-am îndeplinit. Avansăm în faza următoare, pentru asta am venit aici. Nu am jucat prea bine în precedentele două jocuri, deși am putut trece peste remiza cu Germania, 1-1. Totuși, meciul cu România a fost sub așteptări”, a spus și selecționerul Erwin van de Looi.

După meciul din etapa a doua dintre Germania și Țările de Jos, selecționerul nemților, Stefan Kuntz, a dezvăluit că a purtat un dialog cu omologul său de pe banca olandezilor, în care a fost abordată și această temă de discuție, într-un mod ironic.

“Erwin a venit la mine (n.r. după meciul Germania U21 – Olanda U21 1-1) și mi-a zis: ‘Dacă faceți 2-2 cu românii, vin în Germania și te ucid!’ L-am privit câteva clipe. El e un pic mai înalt ca mine.

I-am răspuns: ‘Erwin, mi-ar face mare plăcere să vii în Germania, dar mai degrabă să bem o cafea decât să-mi faci rău’.”, a declarat amuzat, Stefan Kuntz.

În urma rezultatului de la Budapesta, România termină pe locul 3 în grupa A a Campionatului European Under 21, cu 5 puncte, iar Germania pe locul 2, tot cu 5 puncte, dar golaveraj superior.