Suporterii “câinilor” au avut dreptate! Dorin Șerdean nu are drept de semnătură la Dinamo

Situația de la clubul din Ștefan cel Mare se pare că este una dezastruoasă din toate punctele de vedere, iar noua conducere spaniolă merge din greșeală în greșeală!

Unul dintre oficialii dinamoviștilor din acest moment, Dorin Șerdean, a încercat să îl dea gratis pe tânărul Ahmed Bani la FC Voluntari, în schimbul unui comision consistent, în valoare de 55.000 de euro. Șerdean chiar a și semnat actele prin care fotbalistul “câinilor” să fie cedat la formația ilfoveană, dar mutarea a căzut în cele din urmă din cauza suporterilor PCH, care au descoperit că oficialul echipei nu are drept de semnătură în cadrul clubului.

La aflarea acestei vești, Șerdean s-a revoltat și a mărturisit că are acest drept la echipă și că nu ar îndrăzni niciodată să îi facă vreun rău formației pentru care lucrează.

“Ce să comentez? Ce reacție să am? E noapte minții! Nu-i logic că am drept de semnătură? Să se intereseze la LPF și FRF. Aceste lucruri nu fac bine lui Dinamo. Eu nu am să vorbesc niciodată de rău echipa mea. E prea mult. Ne facem prea mult rău! Legat de Bani, eu vreau să rămână la noi! A fost o discuție și a spus că e nemulțumit că nu joacă.

Am încercat să găsim o soluție, să vedem ce putem face. Dar dragoste cu forța nu se poate. Discuția e una mai veche, de dinainte de Sărbători. Cred că pe 21 sau 22 decembrie a fost și am încercat s-o amân cât pot de mult ca să găsim o soluție optimă pentru toată lumea. Restul sunt speculații inutile”, a declarat Șerdean, potrivit GSP.

Potrivit informațiilor venite din partea Pro Sport, suporterii dinamoviști au avut dreptate, iar Dorin Șerdean se pare că nu are drept de semnătură în cadrul clubului Dinamo București. Reprezentanții clubului din Ștefan cel Mare sunt Cornel Țălnar și Victor Eftimescu, după cum menționează și Liga Profesionistă de Fotbal, dovedindu-se astfel că Șerdean nu a spus adevărul în momentul în care a fost întrebat de acest lucru.