Străinii anunță că puștiul teribil al României U21 de la EURO ”este pregătit să explodeze”

Dar trupa lui Adi Mutu culege laurii pentru parcursul fără înfrângere din grupe. Puștiul care a impresionat pe toată lumea, Alex Mățan (21 ani), a avut o prestație la turneul final care i-a uimit până și pe străini.

Publicația din online The Underrated Scout a postat pe pagina de Twitter o analiză foarte detaliată a noului jucător de la Columbus Crew, în care a vorbit în termeni laudativi de prestația atacantului român de la Euro 2021. Conform acestora, turneul din Budapesta a fost doar lampa sa de lansare către fotbalul mare.

“A fost probabil cel mai bun jucător român de la Euro 2021. Putea chiar să-și ducă echipa în sferturi, dar șutul său a nimerit bara în meciul cu Germania.

E clar că e pregătit pentru fotbalul mare și în curând va exploda. Îi place foarte mult să primească mingea și să-și pună în valoare tehnica. Trebuie să devină mai pragmatic și să mai lucreze la partea fizică. Mățan coboară foarte mult să ajute defensiva, un alt lucru pozitiv”, au scris cei de la The Underrated Scout.

📑| PLAYER REPORT

He was probably the best Romanian player at #U21EURO. His shot that ended on the woodwork could have taken his team to the knock-out stage phase. His growth path is at the beginning.

Alexandru #Mățan 🇷🇴 ('99) is ready. To explode. pic.twitter.com/vR8YfyLd1u

