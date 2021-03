Steliano Filip, după golul marcat în poarta Voluntariului: „Preferam să fiu cel mai slab de pe teren, dar să câştigăm”

Dinamo nu a învins-o pe FC Voluntari, deși a condus cu 1-0 și a evoluat mai bine de 30 de minute în superioritate numerică.

Steliano Filip a deschis scorul cu un șut superb, din afara careului. La finalul meciului, autorul singurului gol al alb-roșilor a declarat că egalul nu-i ajută pe dinamoviști.

„Nu ne ajută cu nimic acest egal. Din păcate nu am ştiut să ţinem de rezultat. Am avut 1-0, am controlat jocul, asta este, mergem înainte.

Nu pot spune că a fost cel mai frumos gol marcat de mine. Dacă obţineam victoria, era cea mai frumoasă. Preferam să nu marchez, preferam să fiu cel mai slab de pe teren, dar să câştigăm. Avem nevoie de puncte, nu de goluri frumoase„, a spus Steliano Filip.

FC Voluntari și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, în epilogul etapei a 26-a a Ligii I.

În urma acestui rezultat, cele două echipe își păstrează locurile din clasament. Dinamo e pe 13, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari o urmează în ierarhie, cu 25 de puncte.