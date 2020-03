Ștefan Constantin și-a lăudat jucătorii după victoria superbă obținută în fața formației Sporting Lisabona. Antrenorul câinilor a anunțat că, cel mai probabil, meciul cu PSG nu se va disputa în sala „Dinamo”.

Dinamo a învins-o pe Sporting Lisabona, scor 26-24, și s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe PSG.

„A fost un meci foarte intens, așa cum au fost toate din Liga Campionilor în această ediție. Mă bucur că am realizat astăzi ce n-am putut anul trecut. Suntem neînvinși în Ligă și nu pot decât să-mi felicit jucătorii pentru ce au realizat în această dublă manșă. Suporterii au fost minunați, ne-au împins de la spate.

Am fost mai lucizi, chiar dacă am trecut și prin momente mai grele. Cred că victoria e pe deplin meritată. Saeid (n.r – goalkeeper-ul lui Dinamo) a fost imperial, apărarea a fost foarte ermetică. Am înscris multe goluri din unghiuri laterale, am reușit să desfacem foarte bine apărarea celor de la Sporting.

Nu știu unde vom juca împotriva lui PSG. Nu cred că putem juca acel meci în Sala «Dinamo». Acum mă gândesc la derby-ul cu Steaua, ne așteaptă un alt meci mare”, a declarat Ștefan Constantin.

HANDBAL. VICTORIEEEE! Dinamo – Sporting 26-24! Ce meci, ce atmosfera!Suntem între primele 16 din Europa!Sa vina PSG!! Publicată de Dinamo pe Duminică, 1 martie 2020

