Steaua sau FCSB? Bourceanu: ”La mine e simplu!”

Alexandru Bourceanu (35 ani) a răspuns la întrebarea care a împărțit fotbalul românesc: Steaua sau FCSB?

O scurtă recapitulare a conflictului de natură juridică: CSA Steaua a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB și a recuperat marca Steaua de la Becali. Palmaresul din perioada 1947 – 2003 aparține CSA, dar decizia nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel.

Bourceanu a ajuns la Steaua în 2011, de la Timişoara, şi a câştigat trei titluri de campion cu roş-albaştrii: în 2013, 2014 şi 2015.

Întrebat despre echipa la care a evoluat, fostul idol al tribunelor din Ghencea nu a stat prea mult pe gânduri.

”Emoţia oamenilor nu ştiu cum poate să fie gestionată. Nici nu ştii ale cui sunt meciurile din 2006, din 2015, din 2002. Nu ştiu. E o situaţie tare complicată.

La mine e simplu, eu am jucat la echipa lui Gigi Becali. Pentru mine, eu când vorbesc, mie îmi e greu să spun FCSB. Am încercat să mă corectez pentru a nu crea o situaţie pentru jurnalişti.

Dar pentru mine, eu am jucat la Steaua, la echipa lui Gigi Becali. Eu nu am niciun cuvânt împotriva Armatei, a CSA Steaua, eu am jucat pentru echipa lui Becali.” a declarat Bourceanu pentru Telekom Sport.