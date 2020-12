Spaniolii se tem de fanii dinamoviști: “Am vorbit cu autoritățile, am vorbit cu poliția, e inacceptabil!”

Situația de la Dinamo pare că este departe de a fi rezolvată, iar banii promiși de Pablo Cortacero întârzie să apară, astfel că dinamoviștii au ajuns la capătul puterilor!

Problemele continuă pentru Dinamo și după primele victorii legate din acest sezon, iar situația critică din punct de vedere financiar se agravează de la zi la zi. După ce acționarul majoritar al clubului, Pablo Cortacero, a promis din nou că va vira o sumă de bani în conturile echipei, acest lucru nu s-a mai întâmplat nici de această dată, iar suporterii din Ștefan cel Mare au răbufnit.

“Rufo Collado a fost amenințat de un grup de fani radicali, de ultrași. I-au spus să plece. E inacceptabil. A mai fost un episod pe 25 noiembrie la hotel, un grup de ultrași au bătut la ușa președintelui executiv, am răspuns eu pentru că mă aflam acolo. Rufo Collado mi-a spus că a fost abordat de fani care i-au transmis să plece cu primul avion. Noi ne facem treaba, nu ne temem. E o situație gravă. Am vorbit cu autoritățile, am vorbit cu poliția.

Noi nu avem bani să punem în club, noi gestionăm ceea ce avem. Am contactat și ambasada Spaniei, știe tot ce s-a întâmplat. Cortacero spune că vine în România. Dacă fanii l-ar aștepta la aeroport, așa cum au spus, ar fi încă un episod foarte grav.Cred că fanii nu au nimic cu noi din punct de vedere personal. Noi suntem fața lui Dinamo, dar suntem parte din soluție, nu parte din problema”, a spus Alex Couto, directorul general al lui Dinamo, pentru Pro X.

Suporterii dinamoviști au declarat că vor face tot ce le va sta în putință pentru a lua clubul din mâinile spaniolilor, spunând despre aceștia că sunt doar niște impostori și nu au venit cu gânduri bune în România. Fanii au reușit înaintea meciului de Cupă, contra Viitorului, să stângă bani din vânzarea biletelor virtuale pentru a le plăti jucătorilor de la echipă o parte din datorii.