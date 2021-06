Sorescu, prima reacție după debutul la echipa națională: “A fost pur şi simplu un vis devenit realitate!”

Căpitanul lui Dinamo București a fost convocat în premieră de selecționerul Mirel Rădoi pentru cele două partide de pregătire ale României din luna iunie!

Deian Sorescu a fost unul dintre jucătorii cheie ai “câinilor” din ultimul sezon, dovedindu-se providențial în cele mai multe dintre partidele decisive ale lui Dinamo. Cu toate acestea, fotbalistul în vârstă de 24 de ani este pe picior de plecare din Ștefan cel Mare, iar oficialii “alb-roșilor” cer un milion de euro în schimbul său.

Debutat în partida cu Georgia, Sorescu a fost unul dintre cei mai activi jucători ai lui Mirel Rădoi, iar acest lucru a fost imediat apreciat de oamenii din fotbalul românesc. Întrebat despre cum a trăit primele jocuri în tricoul naționalei, căpitanul lui Dinamo a mărturisit că i s-a îndeplinit un vis și este simte că i-a făcut mândri pe părinții săi.

“A fost pur şi simplu un vis devenit realitate! Orice fotbalist, când îşi începe cariera, vrea să reprezinte România. Am primit sute de mesaje şi am fost copleşit. Cel mai important mesaj a fost cel al părinţilor, pentru că am simţit că i-am făcut mândri şi sunt fericiţi.

Cu siguranţă pentru mine ar fi fost cel mai important gol al carierei! Pentru că îmi doresc mereu să ajut echipa cu o pasă, cu un gol, sau cu orice pot în momentul respectiv. Dacă aş fi putut marca în meciul cu Anglia ar fi fost ceva senzaţional. Poate era gol dacă prindeam colţul lung, mai ales că am tras pe jos, dar mai venise un fundaş în alunecare. Vedeam că dacă dau în colţul lung e greu pentru portar, dar am avut nişte adversari de mare calitate şi cu multă experienţă. E greu să îi mai surprinzi cu decizii mai mici.

(n.r. despre penalty-ul comis de Tiberiu Căpușă, în partida cu Anglia) Toţi ne-am pus în pielea lui Tibi şi ştim cât a fost de greu pentru el. Am încercat să îl susţinem şi să îl încurajăm cum am putut. Totul depinde însă numai de el. Trebuie să fie puternic şi conştient că în fotbal se mai întâmplă şi momente de genul ăsta. Am văzut că s-a vorbit despre schimbarea mea, dar jucasem şi cu Georgia şi era normal să fiu şi eu odihnit. Selecţionerul a explicat înlocuirea mea şi nu cred că mai e nevoie de alte comentarii“, a spus Sorescu, potrivit Fanatik.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Deian Sorescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 42 de meciuri, opt goluri și zece pase decisive reprezintă bilanțul căpitanului din Ștefan cel Mare în acest sezon.