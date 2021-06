Starul Angliei care l-a impresionat pe Deian Sorescu: ”A dat dovadă de caracter”

România a pierdut cu Anglia, la Middlesborough, scor 0-1, într-o partidă amicală, iar un titular al României a avut parte de o surpriză.

Deian Sorescu, titular în meciul de pe stadionul ”Riverside”, a rămas plăcut surprins de gestul făcut de Marcus Rashford, marcatorul unicului gol. Cei doi au discutat înainte de meci, fotbalistul lui Manchester United i-a promis fundașului dreapta că îi va da tricoul după fluierul final.

După un meci în care au avut multe dueluri directe, starul englez s-a ținut de cuvânt și a făcut schimb de tricouri cu jucătorul lui Dinamo, gest care l-a impresionat profund pe Sorescu. Românul a ținut să arate cadoul obținut de la Rashford și fanilor pe rețelele de socializare.

“Clar adversarul direct, Marcus Rashford! Mi s-a părut un jucător foarte bun şi cel mai bun jucător pe care l-am întâlnit până la ora actuală. Nu am fost inhibat sau complexat, ci dimpotrivă! Am avut o ambiţie mult mai mare şi am vrut să mă ridic cât de cât la nivelul lui.

Da, vorbisem cu el dinainte de meci. Am schimbat două-trei vorbe cu el, doar că se grăbea să meargă la interviu. Mi-a promis tricoul de la începutul meciului şi mă bucur că a dat dovadă de caracter, pentru că au vrut şi alţii să facă schimb cu el şi le-a spus că a promis deja tricoul. Majoritatea colegilor au făcut schimb de tricouri, mai ales că a fost un meci amical. Chiar a fost un clinci în prima repriză şi şi-a cerut scuze. M-am bucurat să văd că are un caracter frumos. A fost foarte corect”, a declarat Deian Sorescu, conform Fanatik.

Rashford este jucătorul lui Manchester United din 2016, club pentru care 88 de goluri și 56 de assisturi în 271 de meciuri. Pentru națională, are 12 goluri în 41 de selecții, iar în partida cu România a devenit cel mai tânăr căpitan din istoria selecționatei Angliei.