Sorescu, după a cincea înfrângere consecutivă a lui Dinamo: ,,E apăsător şi frustrant”

Dinamo a pierdut şi al nouălea meci disputat din acest sezon, cu Viitorul Constanţa în deplasare, scor 1-2.

Cel care a tras concluziile după o nouă înfrângere la Dinamo este Deian Sorescu. Mojlocaşul spune că este frustrantă situaţia în care a ajuns clubul din Ştefan cel Mare în acest moment. Sorescu a mai subliniat că dinamoviştilor le lipseşte răutatea din teren, iar de asta nu obţin victorii.

„Avem discuții după fiecare meci. E frustrare pentru că astăzi am reușit un joc bun, am avut ocazii. Știam că Viitorul e o echipă bună, cred că am reușit să-i blocăm în multe momente, în prima repriză nu știu dacă au avut vreo ocazie, dar ăsta e fotbalul, dacă nu marchezi la momentul potrivit, te pedepsește.

E apăsător și e frustrant. E al treilea an al meu aici și nu vreau să fac aceleași greșeli. Nu avem timp să ne plângem, trebuie să ridicăm capul și să arătăm că suntem bărbați. Nu am putut să ne arătăm adevărată valoare. Ne lipsește mai multă răutate, mai multă dorință. Așa vor veni și victoriile”, a spus Sorescu la finalul jocului.

Sorescu nu a vrut să vorbească de situaţia finaciară de la club. Acesta spune că antrenorul Cosmin Contra este singurul care este alături de jucători în aceste momente dificile şi ar fi o mare pierdere pentru Dinamo ca ,,Guriţă” să plece.

„Nu vreau să vorbesc despre bani, îmi pare rău. Parcă am căzut de pe lună. Nu pot să vorbesc despre situația clubului, sunt alții în măsură care pot să ne spună mai multe.

Ar fi o pierdere mare pentru noi. Dânsul este singurul care este aproape de noi și ne transmite ce ne lipsește, adică dorința și răutatea. Sunt probleme, dar trebuie să mergem mai departe. Nu doar la noi sunt probleme. Sunt și în alte părți, poate chiar mai mari”, a mai spus jucătorul lui Dinamo.

După un nou meci pierdut, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, cu 5 puncte adunate în nouă meciuri disputate.