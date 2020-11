Dinamoviştii ştiu cum au ajuns în coada clasamentului în Liga 1! ,,Când nu greşim noi, o fac arbitrii”

Dinamo nu scapă de ultimele locuri, după ce a pierdut şi meciul cu Viitorul, scor 1-2, în deplasarea din etapa a 10-a a Ligii 1.

După un nou meci pierdut, croatul Ante Puljic s-a arătat şocat de situaţia în care a ajuns clubul din Ştefan cel Mare. Acesta spune că Dinamo nu merită situaţia în care se află în acest moment.

Croatul s-a declarat foarte supărat la finalul jocului cu Viitorul şi spune că unele meciuri le-au mai pierdut şi din cauza ghinionului, iar problemele financiare îi apasă şi pe jucători în vestiar.

,,Acest club nu merită situația asta. Nici suporterii n-o merită. Am avut câteva ocazii la începutul meciului, au ratat și ei. În a doua repriză au înscris, apoi au făcut 2-0 și pentru noi a fost foarte dificil. Nu e ușor pentru nimeni de la noi, dar trebuie să continuăm să muncim. Nu-mi vine să cred că această echipă e unde este în clasament. Am făcut greșeli.

Sunt foarte supărat. Cred că nu meritam să pierdem astăzi meciul. La orice greșeală a noastră adversarii înscriu. Când nu greșim noi, comit erori arbitrii. E mult ghinion, ăsta e adevărul. Situația financiară? Da, vorbim în vestiar, vorbim între noi. Încercăm să jucăm cât de bine putem. Dar, repet, să fim pe acest loc în clasament… Nu știu ce să mai spun.”, a declarat Puljic la finalul jocului de la Ovidiu.

Ante Puljic a explicat şi de ce dinamoviştii au jucat cu banderole negre pe braţ. Fundaşul mai spune şi că trebuie să se schimbe ceva pentru ca Dinamo să iasă din pasa proastă.

,,Nu putem să fugim, trebuie să încercăm să câștigăm meciul următor. Contra e dezamăgit și el. E un antrenor minunat, un om bun, toți suntem alături de el. Nu știu ce să zic. Singura soluție e să dăm mai mult, să facem ceva diferit. Da, a fost un mic protest al nostru, de asta am avut banderole. E vorba nu doar despre bani, ci despre tensiuni. Am decis împreună să purtăm aceste banderole”, a mai spus fundaşul.

După a cincea înfrângere consecutivă din campionat, Dinamo rămâne pe locul 15 în Liga 1, cu 5 pucte adunate în 9 jocuri, în timp ce Viitorul a urcat pe locul 6, unde a strânds 16 puncte.