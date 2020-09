Dacă în urmă cu doar câteva zile erau anunțate primele șase cazuri de infectare cu noul virus din China în rândul echipei saudite, în ultimele 48 de ore situația s-a înrăutățit la echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Astfel, în acest moment, 14 jucători și 13 membri ai staffului au fost confirmați pozitiv la ultima testare. Giovinco și vedeta locală Al Dawsari au fost ultimii care au primit vestea că au coronavirus. Clubul a cerut amânarea meicului pe care Al Hilal urma să îl joace contra celor de la Shahr Khodro în grupele competiției.

Disputa era programată în Qatar, așa cum se întâmplă cu toate meciurile care au loc între echiple din zona arabă. Deocamdată, Confederația Asiatică nu a luat o decizie în acest sens. Există riscul ca în urma valului de îmbolnăviri, alb-albaștri să nu poată alcătui lista cu cei 13 jucători obligatorii. La ultimul meci jucat, Răzvan Lucescu a trecut pe foaie doar 5 rezerve.

📄 Following medical tests, the two players “Salem AlDawsari” and “Sebastian Giovinco” have tested positive for COVID-19, along with the physiotherapist “Nery”, they will be subjected to quarantine and health procedures of the AFC..#AlHilal pic.twitter.com/levsn4iJBI

