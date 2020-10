„Sincer, am văzut reluările!” Ce spune Dennis Man despre faza penalty-ului care a decis FCSB – Dinamo

FCSB s-a impus în fața rivalei Dinamo, în urma unei lovituri de pedeapsă acordată eronat de arbitrul Radu Petrescu.

Dennis Man, fotbalistul implicat în duelul cu Lopez Blanco, ce a dus la lovitura de la 11 metri, a povestit cum s-au petrecut lucrurile pe teren.

„Sincer, am văzut reluările și am văzut că el a atins mingea, dar nu cădeam dacă nu aș fi fost dezechilibrat. Au fost discuții, dar eu nu am urmărit să simulez, așa s-a întâmplat. În cele din urmă, mă bucur că am reușit să câștigăm”, a spus Dennis Man, pentru frf.ro.

FCSB a învins echipa Dinamo, sâmbătă, 03 octombrie, pe Arena Naţională, scor 3-2 (2-2), într-un meci din etapa a şasea a Ligii 1. Dinamoviştii au jucat în inferioritate numerică din minutul 75, după ce Ismael Lopez Blanco a fost eliminat, după un presupus fault la Man. Dinamo a încheiat însă meciul în nouă, asta după ce fost eliminat şi Răuţă, în minutul 90+1.