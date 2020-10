Cum arată lotul CFR-ului pentru Europa League. Petrescu nu va conta pe ultimele achiziții

Victoria cu 3-1 obținută de CFR Cluj în fața celor de la KuPS i-a calificat pe ardeleni în grupele Europa League.

Dan Petrescu a definitivat lotul pentru Europa League, însă jucătorii proaspăt veniți la echipă nu vor prinde meciuri în competiția european. Tehnicialul ardelenilor a decis să nu conteze pe niciunul dintre aceștia.

Iasmin Latovlevici și Nicolae Carnat sunt fotbaliștii transferați de CFR Cluj în ultima zi de mercato și care nu fac parte din lotul CFR-ului pentru Europa.

Lotul pe care se va baza Dan Petrescu în Europa League

Portari: Cristian Bălgrădean, Grzegorz Sandomierski

Fundași: Andrei Burcă, Cristi Manea, Denis Ciobotariu, Mateo Susic, Mario Camora, Paulo Vinicius, Mike Cestor

Mijlocași: Alex Chipciu, Damjan Djokovic, Ciprian Deac, Michael Pereira, Raul Haiduc, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Cătălin Itu, Adrian Păun, Valentin Costache

Atacanți: Mario Rondon, Billel Omrani, Gabriel Debeljuh, Jakub Vojtus, Dodi Joca

Programul grupei celor de la CFR Cluj în Europa League:

Etapa 1 – 22 octombrie:

CSKA Sofia – CFR Cluj, de la 19:55

Young Boys – AS Roma, de la 19:55

Etapa 2 – 29 octombrie:

CFR Cluj – Yong Boys, de la 22:00

AS Roma – CSKA Sofia, de la 22:00

Etapa 3 – 5 noiembrie:

AS Roma – CFR Cluj, de la 19:55

Young Boys – CSKA Sofia, de la 22:00

Etapa 4 – 26 noiembrie:

CSKA Sofia – Young Boys, de la 19:55

CFR Cluj – AS Roma, de la 22:00

Etapa 5 – 3 decembrie:

CFR Cluj – CSKA Sofia, de la 22:00

AS Roma – Young Boys, de la 22:00

Etapa 6 – 10 decembrie:

Young Boys – CFR Cluj, de la 19:55

CSKA Sofia – AS Roma, de la 19:55