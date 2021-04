Simona Halep surprinde pe toată lumea: “Mie îmi place că s-a amânat Roland Garros-ul!”

Fostul lider mondial, Simona Halep, se pregătește în acest moment pentru turneele de zgură din acest an!

Cea mai bună tenismenă din România a fost nevoită în acest an să se retragă din mai multe turnee, din cauza accidentărilor. După decizia de a nu se prezenta la Doha și Dubai, Simona Halep a abandonat și întrecerea de la Miami Open, dar și pe cea de la Fed Cup, acolo unde a anunțat că nu participă ca urmare a problemelor medicale.

Acum, actualul loc trei în clasamentul WTA se pregătește la București, alături de antrenorul australian Darren Cahill, pentru competițiile de pe zgură, suprafața preferată a româncei, care se vor desfășura la Stuttgart, Roma, Madrid și Paris. Halep a vorbit și despre turneul de la Roland Garros, care a suferit și în acest an modificări ale programului inițial, din cauza pandemiei.

“Nu vreau să fiu subiectivă, să privesc doar din punctul meu de vedere, dar mie îmi place că s-a amânat Roland Garros-ul, pentru că mai am o săptămâna în plus de pregătire pe zgură și aș putea să progresez și mai mult. Am citit ce au spus ceilalți sportivi; într-adevăr, o săptămână deranjează calendarul competițional, mai ales că urmează sezonul de iarbă.

Obiectivul meu pentru sezonul de zgură e să fiu sănătoasă, în primul rând. Îmi doresc să joc meciuri bune pe zgură, dar am nevoie de meciuri oficiale, așa că nu pot să spun că sunt foarte pregătită pentru ceea ce urmează, dar plăcerea de a juca pe zgură e foarte mare și tot timpul mă motivez, parcă, mai bine când joc pe zgură!”,” a spus Simona Halep, potrivit Pro X.