Simona Halep, prima reacţie după victoria fabuloasă de la Australian Open: ,,E complicat mereu”

Simona Halep s-a calificat în turul doi de la Australian Open după ce în această dimineaţă a trecut mai de parte de Lizette Cabrera.

Numărul 2 WTA a învins-o fără drept de apel pe sportiva din Australia în două seturi, scor 6-2, 6-1.

După meci, Halep a recunoscut că la început meciul i s-a părut un pic mai dificil, pentru că nu a mai jucat niciodată împotriva lui Cabrera, care a beneficiat de un wild card pentru a putea fi prezentă la acest turneu. Totuşi, Simona a ţinut să o felicite pe adversara ei de azi.

,,Mă simt excelent aici la Melbourne. Am amintiri extraordinare, e o plăcere să revin. Încerc să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu e ușor. E complicat mereu primul meci cu o jucătoare. Vreau s-o felicit pe Lizette Cabrera, are toată cariera în față.

Întotdeauna e dificil să joci cu beneficiare de wild card-uri, dar am încercat zilele trecute s-o analizez, am urmărit meciuri de-ale ei, mi-am făcut temele.

Mă simt bine fizic. Îmi va fi, cu siguranță, greu în următorul meci, e complicat să joc împotriva adversarelor care lovesc foarte puternic, dar trebuie să fiu puternic pe picioare și să mă concentrez pe jocul meu.”, a declarat Simona Halep la finalul jocului cu Cabrera.

În turul doi de la Australian Open, Simona Halep va juca contra numărului 72 WTA, Ajla Tomljanovic, care a trecut astăzi în două seturi de japoneza Misaki Doi, scor 6-2, 6-1.

Primul Grand Slam al anului 2021 a început astăzi si se va încheia pe data 21 februarie, după ce a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de Coronavirus.