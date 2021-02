VIDEO | Simona Halep, victorie spectaculoasă în primul meci de la Australian Open! Nu i-a dat nicio şansă adversarei Cabrera

Numărul 2 WTA a câştigat meciul cu Lizette Cabrera în două seturi, scor 6-2, 6-1, la căpătul celor 59 de minute disputate la Melbourne.

Meciul din această dimineaţă a fost primul disputat vreodată între cele două jucătoare, după ce Cabrera a beneficiat de un wild card.

