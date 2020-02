Simona Halep încă are regrete după ce a fost eliminată în semifinale la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. A doua jucătoare a lumii este conștientă că nu a profitat de oportunitățile ivite în timpul meciului cu iberica Garbine Muguruza.

Muguruza a învins-o pe Halep cu scorul 7-6 (8), 7-5, dar a pierdut în cele din urmă finala de la Melbourne.

„Eu rar spun că am ghinion într-un meci de tenis pentru că sunt o persoană foarte norocoasă și așa mă consider, dar în meciul acesta cred că n-am avut o mică șansă acolo când am avut mingi de set. Dacă luam primul set cred că era altă poveste, am avut și 5-3 în al doilea… Mă așteptam, o văzusem pe Muguruza cum joacă de la începutul turneului și am știut că o să fie o partidă foarte, foarte grea. Am fost aproape, am fost dezamăgită că nu am știut să-mi iau șansele, să profit de ele, dar a fost o învățătură pentru data viitoare când voi fi în aceeași situație.

E adevărat că mă simt mai bine în circuit decât anii trecuți. Și experiența contează foarte mult. Au fost foarte mulți ani în care am jucat la nivel înalt și am trecut prin mai multe momente, acum le tratez diferit, mă bucur de clipele pe care le am atunci când sunt tensiuni în timpul meciului și de aceea mă simt mai bine. Viața mea s-a schimbat foarte mult, sunt o persoană care se simte bine din toate punctele de vedere„, a spus Simona Halep pentru Eurosport.

Simona Halep (locul 2 WTA) va reveni pe teren la Dubai (Emiratele Arabe Unite), turneu de categorie Premier programat în perioada 17-22 februarie. Constănțeanca va fi principala favorită.

