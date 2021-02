Simona Halep i-a dat pe spate pe australieni, după ultimul joc: ,,Cine să o mai oprească?”

Numărul 2 WTA s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră şi 18 minute şi care a fost controlat total de sportiva din România.

Jocul de astăzi al Simonei Halep a impresionat pe toată lumea din Australia şi nu numai. Aceştia se întreabă dacă cineva o mai poate opri pe jucătoarea de tenis în drumul spre trofeul de la Australian Open.

,,Poate cineva să o mai oprească pe Simona Halep în tentativa sa de a cuceri primul titlu la Australian Open?.”, au scris cei de la Wide World of Sports.

,,Serena Williams și Naomi Osaka au obținut biletul pentru a doua săptămână la Australian Open, la fel cum a făcut Simona Halep, care a avut o prestație mai solidă decât în turul secund.”, au reacţionat şi cei de la TennisActu.

,,Simona Halep este în optimi la Australian Open pentru a șasea oară.”, au precizat şi organizatorii Australian Open.

S 🇷🇴 I 🇷🇴 M 🇷🇴 O 🇷🇴 N 🇷🇴 A 🇷🇴@Simona_Halep is into the fourth round of the #AusOpen for the sixth time.#AO2021 pic.twitter.com/xuYDX9AIp7

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021