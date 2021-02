Mesajul postat de Simona Halep după victoria de la Melbourne: ,,O mulţumire specială”

Numărul 2 WTA s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră şi 18 minute.

După ce a vorbit la finalul jocului cu sportiva din Rusia, Halep a ţinut să transmită un mesaj fanilor săi prin intermediul unei postări pe Twitter.

,,O mulţumire specială pentru fani în această seară. Turul patru, venim.”, a scris Simona.

A special thank you to the fans tonight 🙌

Round 𝓕𝓸𝓾𝓻 here we come 💪#AusOpen pic.twitter.com/z5yqmu8waj

