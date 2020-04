Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) se află în această perioadă departe de cei dragi însă recunoaște că își mai vizitează din când în când părinții la Constanța.

Fostul lider mondial se află acum la București și spune că așteaptă cu nerăbdare ziua când va putea să-i strângă din nou în brațe pe cei dragi.

„Părinții mei sunt la Constanța. Nu e ok să stăm foarte multe persoane împreună, dar câteodată mă mai duc și eu să-i văd că mă ia dorul. Am avut perioade, la început, în care teama a fost destul de mare, dar am analizat, am citit foarte mult și mi-am dat seama că, dacă te protejezi, totul o să fie ok.

E o perioadă dificilă pentru toată lumea, si pentru mine si pentru toți, indiferent de situația în care te afli. Ar trebui să fim pozitivi, să credem cu toată ființa noastră că se va termina cu bine toată această criză și că în curând o să avem posibilitatea să ne îmbrățișăm, să ieșim, să dam mâna unul cu altul și să ne plimbăm.

Pentru mine acesta este obiectivul principal. Dacă ne gândim pozitiv la acest, lucru putem și noi să schimbăm un pic energia globului și cu siguranță o să fie bine pentru toată lumea”, a spus Simona la TVR.