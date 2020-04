Dan Savenco, marcat de situația din Ferentari: „Am văzut ce nu credeam că există”

Dan Savenco a fost detașat pe perioada stării de urgență, de către Clubul Sportiv Dinamo la Secția de Poliție 24 din București.

Handbalistul dinamovist a povestit una dintre cele mai marcante experiențe de care a avut parte noua sa aventură.

Savenco a fost nevoit să se asigure de respectarea aplicarea măsurile de urgență impuse pirn ordonanțele militare, în Ferentari, una dintre cele mai rău famate zone ale Bucureștiului.

„Am o săptămână ca polițist deja. Și, bineînțeles, am ajuns pe celebra Alee a Livezilor. Omule, e favelă! Nu poți să-ți închipui exact, nu poți să descrii în cuvinte, uitați-vă pe net și apoi înmulțiți cu o sută ca să vă dați seama de realitate. Când am intrat pe stradă, am văzut șobolani mai mari ca o mâță.

La început, am fost cu mașina, cu Loganul, dar ăsta e lux, când mergi la patrulare orice se poate întâmpla. Nu se gândește nimeni că ești sportiv, poți să fii și Messi. Am văzut ce nu credeam că există și ceea ce nu cred că o să mai văd în viață.

Te înfurii, ți-e milă, ți-e teamă, ți-e scârbă, sunt atâtea sentimente ce te năpădesc. Vrei să ajuți, vrei să fugi, nu-ți vine să crezi, dar e un coșmar real. Ceea ce vedeți la TV din filmele americane, din ghetouri, sau viața la țară, în zone sărace. E pistol cu apă, pe lângă ce e în Aleea Livezilor”, a declarat Dan Savenco pentru Libertatea.

„Când am ieșit de acolo, le-am spus polițiștilor: Voi, care patrulați pe aici, care trebuie să rezolvați conflicte aici, voi sunteți eroi! Lumea vă înjură, dar cum naiba puteți trăi în stresul ăsta continuu? Am crezut că tot ce arată la TV e supradimensionat, dar realitatea rea n-o știe nimeni cu adevărat până nu ajungi aici

În Ferentari, am crezut inițial că am ajuns la facultate, înainte să fac liceul. De fapt, să reziști acolo e mai greu decât să-l învingi pe Karabatic și tot PSG-ul lui”, a mai punctat Savenco.

