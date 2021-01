Doar Halep şi alţi 5 jucători de tenis stau izolaţi la Adelaide, în timp ce ceilalţi concurenţi de la Australian Open sunt carantinaţi la Melbourne.

La Adelaide, unde este carantinată Simona Halep, restricţiile sunt mai puţine dure decât la Melbourne, acolo unde sunt izolaţi restul tenismenilor care participă la Australian Open. 72 dintre cei izolaţi la Melbourne se află în carantină restricţionată şi nu au voie să iasă din camera de hotel deloc timp de 14 zile, iar ceilalţi pot merge doar la antrenamente.

Organizatorii primului turneu de Grand Slam din acest le-au cerut Simonei Halep și celorlați tenismeni care sunt izolați la Adelaide să nu mai posteze în mediul online imagini din carantină.

Potrivit jurnalistului Jon Wertheim, tenismenii aflați la Adelaide au fost sfătuiți în weekend de organizatori să înceteze să posteze imagini din resortul în care sunt cazați pe rețelele de socializare, întrucât acest lucru poate inflama spiritele.

Solicitarea organizatorilor vine după ce Naomi Osaka a pus pe Twitter o fotografie în care apare antrenându-se alături de un staff lărgit.

A revolt broke out.

The players are not very happy for the unequal treatment in relation to big players in Adelaide.

This photo of Naomi Osaka has driven their mad. pic.twitter.com/UX8yADxz4G

— Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 16, 2021