Președintele Astrei, Dani Coman, s-a arătat extrem de deranjat că Edi Iordănescu a tot amânat un răspuns dacă preia echipa giurgiuveană sau nu.

“Atât pot să zic despre asta. Ce rost are să mai vorbim? Am vorbit o lună și jumătate, nu are rost să mai vorbim și nici nu vom mai vorbi vreodată.

Avem un nou antrenor în care avem mare încredere. Tu ce ai face în locul meu? Timpul va demonstra dacă o spun la nervi sau dacă vom mai lucra vreodată împreună. Sunt radical în privința asta”, a declarat Dani Coman la Digi Sport.

Conducerea clubului Astra nu a mai putut aștepta un răspuns din partea lui Edi Iordănescu și l-a numit pe Eugen Neagoe antrenor al ultimei clasate din Liga I.