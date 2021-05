Simona Halep a revenit în România! Cât timp o va ţine departe de teren accidentarea la gambă

Simona Halep a revenit în ţară după ce s-a retras din turneul WTA de la Roma, în urma accidentăriI la gamba stângă.

După ce a făcut mai multe investigaţii, în Italia, la Roma, verdictul medicilor pentru Simona Halep a fost ruptură musculară la gambă.

Ajunsă acum în România, numărul 3 WTA a dezvăluit şi pentru ce perioadă o va ţine departe de teren accidentarea produsă în meciul cu Kerber

,,Am o mică ruptură la gambă, profundă, destul de profundă. Va trebui să fac repaus destul de mare. După ce se retrage hematomul, trebuie să mai fac o investigație, să-mi spună exact. Trei, patru, cinci săptămâni, cam așa!

Este destul de grav, nu mă așteptam, bineînțeles, dar o iau ca atare și merg înainte, n-am ce să fac. Stăteam la retur, am făcut o mică săritură și apoi am simțit o durere foarte mare. Mereu mă recuperez în țară, am încredere în medicii pe care îi am și e cel mai bine să fii acasă în momentele astea.”, a declarat Simona Halep, la întoarcerea în ţară.

În turul doi al turneului de la Roma, sportiva originară din Constanța o conducea pe germanca Angelique Kerber cu scorul de 6-1, 3-3, când a suferit o accidentare la gamba piciorului stâng.