EXCLUSIV | Motivul pentru care Simona Halep “s-a rupt” la Roma. VERDICTUL specialiștilor

Simona Halep a suferit o accidentare pe care nu și-o dorea sub nicio formă în acest punct din anul competițional.

În turul doi al turneului de la Roma, sportiva originară din Constanța o conducea pe germanca Angelique Kerber cu scorul de 6-1, 3-3, când a suferit o accidentare la gamba piciorului stâng.

La o zi distanță, unul dintre specialiștii de seamă în domeniul medicinei din ultimii ani din România, kinetoterapeutul Toma Vasilescu, s-a pronunțat și el despre accidentarea din senin suferită de sportiva de 29 ani la Foro Italico. Cel care a lucrat cu Cătălina Ponor & co la Olimpiada din Brazilia a dat un verdict dur pentru Halep: accidentarea o poate ține departe de circuit chiar și peste două luni.

”Nu am văzut imaginile, așa că nu mă pot pronunța foarte clar. Dar din experiența mea, Simona Halep a suferit acea accidentare nu de la ceva anume, ci pe fondul unei suprasolicitări a organismului, cumulată cu antrenamente intense. Antrenorii și colaboratorii din staff-ul ei știu mai bine care este situația și cum trebuie să o evalueze. Perioada de recuperare pentru o asemenea accidentare durează de la două săptămâni și poate ajunge până la două-trei luni, dacă se dovedește, în urma protocolului, că ar fi vorba de leziuni sau ligamente.

Am lucrat cu mulți sportivi români de performanță. Am fost psihoterapeutul lotului olimpic de gimnastică feminină, cu care am colaborat până în 2017. Din 2016, fac parte din staff-ul medical al echipei naționale de fotbal. Dar repet, chiar dacă nu am văzut imaginile și nu mă pot pronunța, pot spune că accidentarea suferită de Simona a venit pe fondul mișcării de suprasolicitare, iar gamba piciorului stâng a cedat”, a fost de părere Toma Vasilescu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.