Simona Halep a făcut anunțul momentului! Fostul lider mondial a dezvăluit când vrea să își încheie socotelile cu tenisul

Cea mai bună tenismenă din România, Simona Halep, a vorbit despre planurile sale de viitor și a mărturisit cât timp se mai vede practicând sportul de la cel mai înalt nivel!

Invitată la ”One on One with Chris Evert”, o emisiune găzduită de canalul de youtube al WTA, Simona Halep a oferit mai multe informații despre trecutul său, dar nu s-a ferit să vorbească și despre planurile sale privind cariera profesională. Ajunsă la 29 de ani, sportiva din România a mărturisit că pandemia de coronavirus a făcut-o să își schimbe total planurile în ceea ce privește momentul în care va decide să se retragă.

“Obiectivul meu este să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă și am putut să simt cum e viața normală.

E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină. O să mai joc câțiva ani și obiectivul este să dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune”, a spus Simona Halep, într-un interviu acordat legendarei Chris Evert.

În acest moment, Simona Halep se află în Germania, la Stuttgart, acolo unde așteaptă să debuteze în cadrul turneului WTA 500 de pe zgură. Tenismena din România va avea parte de un prim tur liber, urmând ca mai apoi în turul al doilea să dea peste câștigătoarea meciului dintre Marie Bouzkova și Marketa Vondrousova. În turul următor, Halep, care este cap de serie numărul 2, ar putea da peste Belinda Bencic.