Simona Halep are un obiectiv clar în acest an: “Vreau să câștig toate turneele de pe zgură!”

Revenită după accidentarea de la umărul drept suferită la turneul de la Miami Open, Simona Halep a mers acum la Stuttgart, acolo unde se pregătește cu nerăbdare să debuteze în întrecerea de pe zgură. Cea mai bună tenismenă din România este recunoscută pentru faptul că se simte cel mai bine pe această suprafață de joc, iar competiția din Germania speră să fie prima cucerită în acest an.

Fostul lider mondial a vorbit la conferința de presă despre duelurile pe care urmează să le aibă la turneul WTA 500 de la Stuttgart și a mărturisit că își dorește să cucerească trofeul la finalul întrecerii. Ulterior, Halep a dezvăluit că și-a propus ca în acest an să își treacă în palmares toate turneele de pe zgură, astfel că vrea să înceapă în primă fază cu cel pus la bătaie în Germania.

“Da, vreau titlul de la Stuttgart. Mi-l doresc din tot sufletul. E un turneu frumos, condițiile sunt bune, oamenii, amabili, iar unul dintre obiectivele mele este să câștig și această competiție. Mi-aș dori să ajung să câștig toate turneele de zgura, dacă va fi posibil.

Toate adversarele sunt foarte puternice, încă din primul tur. E mai dificil decât în alte întreceri, iar suprafață zgura indoor nu e preferată mea; dar am ajuns în semifinale aici, am jucat meciuri bune, am învins jucătoare de top. Nu pot să zic, deci, că nu îmi place suprafață; mi-o place, dar e mai greu de câștigat turneul aici! cu siguranță,” a declarat Simona Halep, în cadrul conferinței de presă.

Tenismena din România va avea parte la Stuttgart de un prim tur liber, urmând ca mai apoi în turul al doilea să dea peste câștigătoarea meciului dintre Marie Bouzkova și Marketa Vondrousova. În turul următor, Halep, care este cap de serie numărul 2, ar putea da peste Belinda Bencic.

"I want it badly. I want to win all the clay-court tournaments if possible." – Halep

No.1 @ashbarty, @Simona_Halep, @Petra_Kvitova and @KaPliskova spoke to the press ahead of the 2021 Porsche Tennis Grand Prix 👇

— wta (@WTA) April 19, 2021