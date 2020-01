Simo a promis că va dona câte 200 de dolari ori de câte ori îl va enerva pe Darren Cahill în timpul meciurilor din Australia.

Halep a avut un meci destul de strâs cu Ajla și au fost momente în care favorita numărul 2 a fost în dificultate.

Simona a cerut de două ori on-court coaching.

La finalul partidei, Halep a decis că l-a supărat de 10 ori pe antrenorul australian, așa că a anunțat că donează 2000 de dolari.

After a little bit (ok a lot 😂) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match.

Not a bad start? 🤔🤣#Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/UnvmB4gOK0

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 14, 2020