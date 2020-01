6-4, 7-5. GAME, SET și MECI Halep! Simo câștigă primul meci din 2020 și se califică în turul al treilea la Adelaide! Simona Halep va juca în sferturi împotriva învingătoarei dintre Aryna Sabalenka (12 WTA) și Bernarda Pera (70 WTA). Meciul Simonei se va disputa joi.

6-4, 6-5. Simona își face serviciul. Ajla greșește neforțat la ultimul punct și își reproșează cu voce tare greșeala.

6-4, 5-5. Tomljanovic câștigă game-ul la zero!

6-4, 5-4: Simo câștigă un game foarte important. A condus cu 40-0, iar Ajla a salvat două mingi de break.

6-4, 4-4. Australianca se ține aproape. Halep returnează în fileu ultimul serviciu al adversarei.

6-4, 4-3. Simona revine și reușește să-și câștige serviciul.

6-4, 3-3. Tomljanovic câștigă cel de-al treilea game la rând. Australianca încheie frumos, cu o scurtă care o prinde pe Halep departe.

6-4, 3-2. Halep câștigă un game dificil!

Tomljanovic a avut trei mingi de break! Adversara greșește neforțat pe final, iar Simo profită.

6-4, 2-2. Tomljanovic revine de la 2-0 și egalează în setul secund.

6-4, 2-1. Halep este surprinsă de replica adversarei! Simo a fost condusă cu 40-0 și a salvat doar primele două mingi de break.

6-4, 2-0. Simo reușește break-ul în game-ul secund!

6-4, 1-0. Halep începe primul game al setului secund cu as. A fost cel de-al patrulea reușit de Halep. Simo mai reușește un as și câștigă game-ul.

6-4: BREAK și SET Simona Halep! Dublă greșeală Tomljanovic, iar Simo egalează la 40. Halep rămâne concentrată și gâștigă game-ul și primul set cu 6-4.

5-4: Tomljanovic reușește break-ul! Halep pierde game-ul cu greșeală neforțată. Simona solicită on-court coaching.

5-3. Ajla joacă excelent acest game pe care îlcâștigă cu 40-15. Halep are șansa să câștige setul pe propriul serviciu.

5-2. Halep este avertizată pentru că a depășit timpul regulamentar pentru serviciu. Ajla caută să scurteze punctele, dar Halep este atentă și încheie game-ul cu as! Simona este la un game de câștigarea primului set.

4-2. Tomljanovic reușește să câștige pe propriul serviciu și revine în joc.

The #AdelaideTennis crowd love this one! 😍

Superb from @Ajlatom! pic.twitter.com/G5NE56qbKk

— WTA (@WTA) January 14, 2020