OFICIAL | Sergiu Buş s-a despărţit de FCSB! Destinaţie exotică pentru atacant

Sergiu Buş, unul dintre pariurile lui Gigi Becali înaintea actualului sezon, nu s-a impus la FCSB, iar acum s-a despărţit de club, după numai 6 luni.

Transferat în vară după expirarea contractului cu Gaz Metan Mediaş, Buş nu a reuşit să confirme aşteptările patronului la FCSB. Mai mult pe banca de rezerve, Buş a marcat două goluri în actualul sezon din Liga 1.

Buş s-a transferat în Coreea de Sud la FC Seongnam, echipa de pe locul al patrulea. Anunţul oficial a fost făcut de FCSB în această după-amiază.

,,Sergiu Buș, transferat la 성남FC – Seongnam FC !

FCSB anunță că a ajuns la un acord cu 성남FC – Seongnam FC pentru transferul lui Sergiu Buș.

Atacantul în vârstă de 28 ani, care a evoluat în 11 partide și a înscris 2 goluri pentru FCSB în acest sezon, și-a luat rămas bun de la colegii săi și se va deplasa spre Coreea de Sud, pentru a semna contractul cu noua sa echipă.

FCSB îi mulțumește pentru contribuția avută în acest sezon și îi urează mult succes în continuare!”, apare în comunicatul dat de FCSB.

“Eu am fost entuziasmat când am semnat cu el. Eu acum spun ce cred, adică i-am spus lui Meme că atacant ca el nu am avut până acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios.El e mobil, tehnic, dă cu capul, are viteză, forță, le are pe toate. Bizonul era puternic, le avea pe toate, dar mie îmi place genul de jucător care să intre in combinaţii cu Man și Coman. I-am pus și o clauză de 2 milioane. Oricine vrea la FCSB” – a declarat Gigi Becali, într-o conferinţă de presă, vara trecută.

Sergiu Buş este evaluat la 800.000 de euro, dar a intrat în ultimele şase luni de contract cu FCSB, astfel că poate pleca liber de contract la finalul sezonului. Mutarea s-ar putea parafa însă de acum, în condiţiile în care atacantul intră greu în planurile lui Toni Petrea pentru primul unsprezece.