Sergiu Buș (28 de ani) a vorbit despre șansele FCSB-ului să câștige titlul de campioană la finalul sezonului.

Atacantul, plecat de la FCSB la formația sud-coreană Seongnam, a cerut să i se pună de-o parte o medalie de campion.

„Am vorbit cu colegii când mi-am luat rămas bun. Să-mi trimită și mie o medalie, prin poștă sau cumva. Medalia de aur, bineînțeles, nu cea argintie. Are echipă bună FCSB. Sunt sigur că sunt favoriți la titlu. Am simțit asta de când am ajuns acolo. Am și declarat că e timpul FCSB-ului să ia titlul.

Își face foarte bine treaba. Știe să țină jucătorii uniți. Antrenamentele sunt frumoase. Asta am pierdut, că nu mi-am notat antrenamentele. M-aș bucura enorm să ia campionatul în primul său an ca „principal”, a spus Sergiu Buș, pentru GSP.ro.

Formația sud-coreană Seongnam l-a achiziționat pe Buș, de la FCSB, în schimbul sumei de 300.000 de euro..

Sergiu Buș (28 de ani) a marcat două goluri în cele 11 jocuri oficiale de la FCSB, după ce la Gaz Metan a avut un sezon impresionant în stagiunea 2019/2020.