Secretul victoriei, divulgat de Rădoi: “Aceasta a fost ținta noastră”

Mirel Rădoi a obținut la Klagenfurt primul succes ca selecționer al primei reprezentantive.

Acesta a scos în evidență atuurile care i-au ajutat pe tricolori să se impună în fața adversarilor mult mai bine cotați.

„Am reușit să facem o atmosferă foarte bună de grup, dar determinarea și atitudinea au venit de la ei. Mă bucur că am reușit să marcăm 3 goluri, am reușit să jucăm într-un sistem pe care nu l-am mai încercat în teorie, dar foarte mulți jucători l-au practicat la echipa de club.

Planul de joc pentru această partidă a fost mult mai simplu decât la primul, am păstrat organizarea defensivă și ofensivă de la Cosmin Contra, care ne-au și ajutat”, a mărturisit Rădoi la conferința de presă de după joc.

Peste exact o lună, naționala va juca barajul cu Islanda care ne poate menține în cursa pentru Euro.

„Jucătorii nu au arătat azi că au avut emoții. Mă bucur pentru evoluția lor, pentru determinare. Mă bucur că prima partidă nu i-a afectat foarte mult pe jucători, chiar dacă nu am reușit să facem pressing cu toată echipa.

În momentul de față, nu am câștigat decât entuziasm și încredere. În zilele pe care le-am avut la dispoziție, am discutat cu băieții. Am reușit să completăm câteva lucruri rămase de la vechiul staff. Le mulțumesc!”, a completat selecționerul.