Maxim de încredere pentru ‘tricolori’! “Este o consecință a muncii noastre”

Victorie spectaculoasă și neașteptată pentru România în Austria! ‘Tricolorii’ au făcut uitat semieșecul cu Irlanda de Nord și au urcat pe primul loc în grupa de Liga Națiunilor. Mijlocașul Alex Maxim a reușit un gol superb – lob peste portarul advers, de la marginea careului.

La Klagenfurt, Alibec (3′), Grigore (51′) și Maxim (70′) au înscris pentru România. Golurile Austriei au fost marcate de către Baumgartner (17′) și Onisiwo (81′).

“Toată lumea este încântată! Cred că este o consecință a muncii noastre din ultima perioadă. Am reușit să câștigând marcând trei goluri pe terenul Austriei. După partida cu Irlanda de Nord, am reușit să ne revenim din punct de vedere psihic. Toată lumea era foarte dezamăgită după acel meci. Toți ne-am dat seama că am pierdut trei puncte pe care le meritam.

În seara asta, am făcut o partidă bună din punct de vedere tactic și din punct de vedere fizic. Am încercat să-mi ajut echipa și din punct de vedere defensiv, pentru că știam că ei sunt o echipă care joacă foarte mult între linii, au jucători de atac foarte buni.

Toate deciziile pe care le-am luat în ultima perioadă – transferul la Gaziantep – au fost cu scopul de a mă întoarce la echipa națională și de a ajunge la un turneu final. Dezamăgirea a fost foarte mare atunci când am pierdut lotul pentru EURO. Îmi doresc să particip la un Campionat European“, a spus Alex Maxim, la Pro TV.

Norvegia a câștigat în Irlanda de Nord cu 5-1. Urmează meciurile Norvegia – România și Irlanda de Nord – Austria, pe 11 octombrie.