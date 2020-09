Se cere falimentul lui CFR Cluj! Probleme mari pentru clujeni după calificarea din Europa

CFR Cluj se confruntă în acest moment cu o nouă problemă. În ciuda succesului european de aseară, clubului din Gruia i se cere falimentul într-un proces juridic.

Trupa lui Dan Petrescu trece în aceste momente din nou prin clipe grele. Fostul sponsor al echipei, Joma, cere falimentul clujenilor pe motiv că aceștia nu și-au respectat obligațiile contractuale. Teodor Luca, șeful Joma România, a confirmat acest lucru și a prezentat probleme avute de sponsorul tehnic cu clubul CFR Cluj.

“Este adevărat că am solicitat în instanță falimentul lui CFR Cluj, pentru nerespectarea prevederilor contractului semnat în luna mai 2017, pentru o perioadă de patru plus patru ani . Este adevărat că azi a fost termen la Tribunalul specializat Cluj, dar judecarea cauzei s-a amânat datorită faptului că avocații au solicitat la Înalta Curte de Casație și Justiție, strămutarea cauzei la altă instanță competentă. Dezamăgirea este că am constatat încă o dată că cei de la CFR Cluj nu-și respectă promisiunile. Dacă-și respectau, nu ajungeam în această situație.

În mai 2017, în urma promisiunilor făcute de proprietarul clubului, eu am semnat documentele prin care renunțam la procesul prin care solicitam celor de la CFR Cluj peste 500.000 de euro, ca daune contractuale, în urma contractului din perioada 2010-2016. Eu am crezut în promisiunile celor de acolo, doar ca să poată ieși din insolvență și să nu fie compromisă investiția de peste 5,5 milioane de euro, prin plata datoriilor de atunci.

Repet, în urmă cu 3 ani, am semnat documentul de renunțare la plata a jumătate de milion de euro, cu condiția semnării și derulării unui contract pentru o perioadă de 4 + 4 ani, pentru ca în această perioadă de timp să încercăm recuperarea unei părți din suma solicitată în instanță la acea dată. Din păcate, am primit doar promisiuni neonorate. Eu m-am ținut de toate promisiunile, scrise sau discutate.

Cei de acolo nu au mai făcut plățile din octombrie 2019, iar în acest răstimp am primit doar promisiuni. Eu tot timpul i-am transmis proprietarului, dar se pare că nu a înțeles faptul că totul în lumea asta este guvernat de legea efectului de bumerang: faci bine, primești bine, faci rău, primești rău!”, a declarat Teodor Luca pentru Gazeta Sporturilor.

CFR Cluj a reușit aseară o victorie pe terenul suedezilor de la Djugardens, scor 2-1, rezultat ce permite clubului clujean să meargă mai departe în play-off-ul Europa League, acolo unde va da piept cu o altă echipă nordică, finlandezii de la KuPS.