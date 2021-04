Scopul scuză mijloacele! Ciprian Deac: “A fost un joc urât. Bine că am obținut ce am vrut”

Ciprian Deac, jucătorul celor de la CFR Cluj spune că se aștepta la un meci greu cu formația lui Leo Grozavu.

CFR Cluj a învins-o în deplasare pe Sepsi, scor 1-0, într-un meci disputat miercuri seara, în cadrul etapei a doua a play-off-ului Ligii 1.

Marcatorul unicului gol în meciul de la Sântu Gheorge, Ciprian Deac a declarat că se aștepta la un meci greu contra celor de la Sepsi și este mulțumit de cele trei puncte obținute chiar dacă jocul formației conduse de Edi Iordănescu nu este unul plăcut.

“Ne-am chinuit, a fost un joc urât încă din primul minut. E bine că am obţinut ce am vrut. Am ştiut că Sepsi e o echipă agrresivă, că nu vom avea spaţii de joc. Ştiam că va fi un meci urât şi că vom câştiga aşa, urât, cu 1-0, cum câştigăm noi uneori. În ultimii ani n-am practicat cel mai frumos fotbal, dar a fost bine pe hârtie.

Şi Craiova trebuie luată în seamă. E periculoasă, are jucători buni. Orice pas greşit se simte în play-off.Cu Craiova o să fie şi mai greu. Dar ne place presiunea, ştim cum e să fii pe primul loc. Aici, cred că s-a făcut diferenţa în ultimii ani.(n.r. care e secretul?) Ciocul mic şi muncă multă. Suntem serioşi, aici se face diferenţa” a declarat Ciprian Deac pentru Digi Sport.

În urma acestei victorii, CFR Cluj a acumulat 38 și a urcat pe primul loc, într-un clasament provizoriu.