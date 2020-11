Schimbarea care a dus-o pe FCSB pe primul loc în Liga 1: ”Gigi și-a dat seama!”

Un fost antrenor al roș-albaștrilor știe de ce Gigi Becali a făcut un pas în spate.

Hotărârea patronului FCSB a luat decizia de a se retrage din viața publică. Decizia acestuia a susprins multă lume, deoarece acesta obișnuia să fie extrem de activ în spațiul public.

Becali nu și-a mai criticat jucătorii, iar formația lui Toni Petrea a ajuns pe primul loc în Liga 1. De asemenea, FCSB are cea mai bună ofensivă, cu 28 de goluri marcate în 10 meciuri.

Ilie Stan (53 ani), fost antrenor al formației din Capitală, știe de ce Becali s-a retras din viața publică: ”Dacă el s-a decis acum să se retragă, înseamnă că și-a dat seama că nu e bine să se bage peste antrenori, că nu e bine să te bagi peste jucători. Trebuie să ai o relație bună cu ei, dar să fie o relație de finanțator-jucător, să fii cel care suține echipa, să oferi condiții, iar cei care sunt acolo să își asume responsabilitatea pentru rezultate și obiectivele trasate de conducere.

La fel ca orice patron care bagă bani, îi place să se mai bage la echipă! De asta am și plecat… Eu am luat echipa de pe locul zece și am ajuns pe locul doi, iar atunci au apărut niște discuții și în urma lor eu am renunțat.” a declarat Ilie Stan pentru Fanatik.