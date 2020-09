Șarpele aduce discordie în Liga 1! Cum explică Iftime apariția tărâtoarei pe gazonul stadionului din Botoșani

Florin Gardoș a fost martorul unui eveniment surprinzător. La inpecția gazonului, înaintea meciului dintre FC Botoșani și Academica Clinceni, fotbalistul ilfovenilor a surprins un șarpe care își făcea drum prin iarbă.

Fundașul central a filmat momentul și a postat imaginile pe contul său de socializare.

Valeriu Iftime a făcut haz de necaz la aflarea veștii, declarând că poate fotbalistul oaspeților l-a adus în sân, însă a recunoscut ulterior că este o invazie de șerpi în zona din apropierea stadionului.

„Acum, dacă a apărut şarpele la Gardoş, l-o fi ţinut careva în sân. Ne-am gândit la multe strategii de intimidare, dar cu şerpi, nu!

Dacă îţi pui întrebări de unde a apărut… Dumnezeu ştie! Faptul că terenurile astea sunt părăsite… o să apară numai bufniţe, lilieci şi şerpi. Ce e drept, am aflat acum 2-3 săptămâni că ar fi o invazie şi că au apărut mai mulţi şerpi în zona noastră”, a spus Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, potrivit Antena Sport.

Ce spune Gardoș despre întâlnirea neașteptată

„L-au văzut câţiva colegi când am ieşit să vedem gazonul înainte de meci. Am fost puţin şocat când am auzit mai ales că mi-e foarte frică de şerpi, dar m-am apropiat totuşi la o distanţă “sigură” să fac un video măcar”, a spus Florin Gardoş, pentru Telekom Sport.

FC Botoşani a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a patra a Ligii 1.