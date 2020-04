România, pregătită să organizeze un Campionat European! Anunțul făcut de ministrul Ionuț Stroe: „Sunt foarte deschişi”

România este capabilă să organizeze un Campionat European, este de părere Ionuț Stroe. Ministrul Tineretului și Sportului spune că a avut discuții cu omologul său grec pentru organizarea unei competiții europene.

Arena Națională și Steaua (București), Ion Oblemenco (Craiova) și Cluj Arena (Cluj-Napoca) sunt stadioanele care ar putea găzdui meciuri dacă România va primi organizarea unui Campionat European din 2028, așa cum speră ministrul Stroe.

„Avem discuţii cu parteneri din Europa de Est, iar Grecia îmi este cea mai dragă mie, pentru organizarea unui viitor Campionat European de fotbal, poate chiar 2028. Şi poate luăm şi Bulgaria şi Serbia alături de noi. Vrem să punem în valoare această infrastructură pe care o vom avea. Craiova este unul dintre oraşele trecute pe listă pentru acest Euro 2028, cu „Ion Oblemenco”, Clujul, cu „Cluj Arena” şi Bucureştiul, cu Arena Naţională şi noul stadion Ghencea, care va fi o bijuterie. Sunt discuţii formale, următoarea întâlnire voiam să o organizez eu, în Bucureşti sau la Cluj, dar criza coronavirusului ne-a dat planurile peste cap.

Lansasem invitaţii oficiale către toţi miniştrii acestor state şi şefii de Federaţii de Fotbal. Vrem un dosar comun de candidatură cu Grecia, am şi discutat cu ministrul grec despre acest lucru, la Lausanne, şi sunt foarte deschişi. Ne-ar trebui 10 stadioane şi infrastructură de transport şi împreună putem să rezolvăm aceste criterii, poate numai noi şi grecii. Deocamdată am suspendat orice fel de discuţie, din cauza acestei pandemii, dar avem timp”, a declarat Ionuţ Stroe la Oltenia TV.