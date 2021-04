Partida a durat două ore şi 42 de minute. Astfel, Italia s-a impus la scorul general de 3-1.

Tot sâmbătă, Elena Gabriela Ruse (locul 168 WTA) a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-4, pe Jasmine Paolini (locul 104 WTA).

Meciurile de tenis se dispută în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Tot sâmbătă este prgramat meciul de dublu Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse – Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone. Scorul la general este 2-2.

Vineri, Irina Bara a pierdut în fața Elisabetei Cocciaretto, scor 6-1, 6-4, iar Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de Martina Trevisan, scor 2-6, 6-2, 6-7 (5).

Astfel, România va juca în Grupa I a Zonei Euro-africane, iar Italia va juca în calificările pentru ediţia 2022 a Grupei Mondiale.

Gabriela Ruse a obţinut prima victorie a României, după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, la capătul unui meci care a durat peste 2 ore.

Match 3 has begun, with Italy serving first. Hai Romania!#BJKCup #HaiRomania pic.twitter.com/gbHTgJ4DD4

