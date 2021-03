Ricardo Grigore a anunțat ce relație are cu suporterii din DDB: „Nu am avut niciun fel de conflict”

Ricardo Grigore (21 de ani), jucător de bază la Dinamo, a vorbit despre situaţia alb-roșilor, dar şi despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

Fundașul este pregătit să revină pe gazon pe gazon. Dinamo ocupă locului 13 în clasament cu 27 de puncte.

„Mă simt mai bine după problemele pe care le-am avut cu glezna. M-am accidentat când am fost la echipa naţională, am revenit la echipa de club şi problemele au continuat pentru că a fost o entorsă netratată şi m-am mai accidentat şi la antrenament. Am jucat cu injecţii, dureri, dar a trebuit să iau o pauză forţată. Nu mai puteam continua şi riscam să mă accidentez foarte grav.

L-am rugat pe Jerry să mă lase să mă refac cât mai bine, chiar dacă era greu pentru echipă, că eram în lipsă de jucători. Mai erau jucători accidentaţi în acea perioadă. Mă bucur că m-a înţeles şi chiar mi-a prins bine. Am făcut un tratament şi am fost bine după aceea. Acum sunt în regulă, mai am mici dureri, dar sunt normale. Sper să dispară cu timpul pentru că durerile de gleznă sunt cele mai păcătoase în fotbal.

Nu doresc nimănui asta, cu aceste dureri trebuie să joci. Doar dacă este foarte grav poţi să te operezi. Cu Sepsi am fost anunţat că joc, îmi doream să o fac cât mai bine. Nu ştiu care au fost circumstanţele, de ce am ieşit, nu sunt în măsură să comentez. Mă bucur că am apărut în echipă cu Voluntari şi sper să nu mai ies”, a spus Ricardo Grigore pentru Fanatik.

Fundașul a vorbit şi despre relaţia dintre el şi fanii-acţionari de la clubul din Ștefan cel Mare.

„O relaţie ok, bună. Nu am avut niciun fel de conflict, nicio discuţie tensionată. M-au întrebat despre problemele de la picior, despre recuperare, dar în ultimele săptămâni nu am mai discutat cu ei pentru că au alte probleme de care trebuie să se ocupe. Mă înţeleg bine cu ei”, a mai spus acesta.