Rezultat fabulos pentru Tecău și Rojer la US Open! I-au eliminat pe campionii din 2019

Tecău şi Rojer s-au impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore de joc.

Jean-Julien Rojer and Horia Tecau take down Cabal and Farah 4-6, 6-3, 6-4 in Round 2 of doubles 😱 #USOpen pic.twitter.com/2I6N0wya95

Românul și olandezul și-au pierdut o singură dată serviciul, au reușit 41 de lovituri câștigătoare și au comis 17 erori neforțate.

Tough one today for defending champions @RobertFarah_ & @juanscabal. They are stunned by unseeded Rojer/Tecau in the second round and will not be able to defend their 2019 title. #TeamSoCal x #USOpen pic.twitter.com/uprGT6ZAAw

— ustasocal (@USTASoCal) September 5, 2020