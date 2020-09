Meci de coșmar la US Open! Sorana Cîrstea a ratat calificarea în optimi, după un ‘rollercoaster’ incredibil

A fost o partidă spectaculoasă, cu multe întorsături de situație. Învingătoarea a fost stabilită după două ore și 19 minute de joc. Muchova a avut nervii mai tari în momentele importante.

În setul decisiv, românca a condus cu 4-2 și 5-3, dar Muchova a reușit break-ul chiar când Sorana servea pentru câștigarea meciului. Și în tiebreak, evoluția scorului a fost incredibilă: 4-0 pentru Cîrstea, 4-3, apoi 6-3. Muchova a egalat la 6 și a avut o minge de meci la 7-6, salvată de către Sorana. A urmat un serviciu pierdut de către româncă, în timp sportiva din Cehia a servit perfect și a închis meciul.

A rollercoaster of a match. After losing the 1st set, Sori fought back to win the 2nd. Then got a nice lead in the 3rd, but let Karolina comeback to force a tiebreak. In the tiebreak she had 3 matchpoints, but couldnt win it. Karolina Muchova defeated Sorana Cirstea 6-3, 2-6, 7-6 pic.twitter.com/QbsdZq2dpb

