Revolta fanilor dinamoviști după decizia FRF: “Jucăm în fiecare zi, dar lăsați-ne să jucăm!”

După o primă reacție în care au acuzat că Dinamo este victimă colaterală în războiul deschis dintre FRF și LPF, suporterii grupați în Peluza Cătălin Hîldan au postat un nou mesaj pe o rețea de socializare. Susținătorii roș-albilor acuză că trupa antrenată de Mulțescu nu este lăsată să își joace meciurile rămase de disputat chiar și în ritmul alert pe care îl decisese LPF.

“NU AM ADUS NOI PANDEMIA!

De ce ne-o puneți în cârcă?

Ne strigăm dreptul de a juca meciurile pe teren. Acum strigăm doar aici, dar suntem gata s-o facem ORIUNDE SE VA AUZI MAI TARE și sub orice formă!

TAS-ul va fi doar o palidă umbră a strigătului nostru!

Ne-am lăsat izolați, carantinați, urmăriți. Am fost singurii tratați în felul acesta, în timp ce pentru alții s-au inventat ”teste neconcludente” și ”teste fulger”

Ni s-a cerut să jucăm din două în două zile. Am acceptat și asta, oricât ar fi de inuman. Jucăm cu inima, atât cât poate să reziste.

Am acceptat să jucăm după 7 zile de izolare și apoi după 14 zile.

Am început să ne câștigăm punctele. Și acum schimbați iar regulile jocului? Dacă nu a mai mers cu izolarea în case, ați trecut la izolarea fotbalului în birouri, unde soarta se decide prin ridicare de mână?

Ne-ați condamnat deja? Ne cerem ultimul drept înaintea ghilotinei: LĂSAȚI-NE SĂ NE CÂȘTIGĂM SALVAREA!

Jucăm în fiecare zi, DAR LĂSAȚI-NE SĂ JUCĂM!

Până mai ieri ați țipat că deținătorul drepturilor tv cere ca toate meciurile să fie jucate pe teren? Ne-am conformat. Acum nu mai vrea nimeni meciuri pe teren?

UEFA nu v-a cerut nimic legat de programul din playout. Și v-ați gândit că e fair-play să cereți să decidă cluburile direct implicate, direct interesate de retrogradarea lui Dinamo? A câta nedreptate ar fi asta?

E ca și cum ați fi întrebat Craiova dacă acceptă să fie desemnată campioană fără a mai juca meciul cu CFR…

Câinilor, nu putem ieși toți în stradă în fața sediilor FRF și LPF, pentru că mulți dintre voi sunteți departe de București și de țară. Dar putem face fiecare dintre noi ceva: Distribuiți masiv acest apel. Distribuiți-l și pe propriul profil și pe messenger și pe whatsapp, către toți câinii!

DDB – DREPTATE pentru DINAMO BUCUREȘTI!”, a fost mesajul transmis de fanii lui Dinamo pe o rețea de socializare.