Rednic e alături de Șumudică: ”Îmi pare rău! Am pățit și eu!”

Mircea Rednic, antrenorul Viitorului, a oferit prima reacție după succesul cu FC Hermannstadt.

Formația ”Puriului” a câștigat primul meci din 2021 cu 2-1. Opruț a deschis scorul, iar Luckassen și Ciobanu, cu o execuție superbă, au marcat pentru gruparea de la Ovidiu.

Imediat după fluierul final, Rednic a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre anunțul despărțirii dintre Marius Șumudică și Gaziantep.

”A fost un meci bun. E o victorie meritată. Avem în față un portar foarte bun. Mă bucur. Aveam nevoie de victoria asta. E o perioadă în care trebuie să muncești mult. Nu vreau să comentez despre acel penalty. La câte ocazii am avut, e meritată.

Luckassen e un jucător bun. A făcut cel mai bun meci de când sunt eu aici. Mai aveam un pic și intram sub banca aia. Sunt 16 finale. La Arad, o echipă care are momente bune, o să fie un meci greu.

Îmi pare rău pentru Șumudică. A venit și au fost rezultate. Am vrut să-i dau telefon, dar nu sunt în relații atât de bune. Am pățit și eu așa. Am făcut câteva declarații despre conducere și m-a costat. Nu e bine în lumea arabă.” a declarat Mircea Rednic la finalul meciului cu Hermannstadt.