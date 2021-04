Real Madrid și Chelsea, doar remiză în prima semifinală din Champions League! Soarta calificării se decide pe Stamford Bridge

Londonezii au deschis scorul în minutul 14 al întâlnirii, prin reușita lui Christian Pulisic, în timp ce pentru Real Madrid a punctat Karim Benzema, în minutul 29. Odată cu această reușită, atacantul francez l-a egalat pe marele Raul Gonzalez, în ceea ce privește numărul de goluri marcate în cea mai puternică competiție europeană între cluburi, în tricoul “galacticilor”.

⚪️ Karim Benzema joins Raúl González on 71 goals in the Champions League 👏

Real Madrid legend ✅#UCL pic.twitter.com/eiSSBk04Eq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021