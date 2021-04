Care sunt ultimele două echipe calificate în semifinalele Champions League. Când vor avea loc meciurile

Echipa engleză a învins-o, miercuri, cu scorul de 2-1, în deplasare, pe Borussia Dortmund, în manşa a doua sferturilor de finală. Cetățenii s-au impus şi în tur, cu acelaşi scor.

Cealaltă dată când Manchester City a ajuns în semifinalele Champions League a fost în ediţia 2015/2016.

Au evoluat echipele:

Dortmund: Hitz – Morey (Tigges ’81), Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham (Brandt ’80), Emre Can, Dahoud (Hazard ’75) – Knauff (Reyna ’68), Haaland, Reus

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Mahrez (Sterling ’88), Bernardo Silva, Foden.

Într-un alt meci din returul sferturilor de finală, Real Madrid a remizat, tot miercuri, în deplasare, scor 0-0, cu Liverpool. În tur, spaniolii au câştigat cu 3-1, astfel că s-au calificat în penumltima fază a competiției.

Au evoluat echipele:

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak (Jota ’60), Robertson – Wijnaldum, Fabinho, Milner (Thiago ’60) – Salah, Firmino (Shaqiri ’82), Mane (Oxlade-Chamberlain ’82)

Real Madrid: Courtois – Valverde, Eder Militano, Nacho, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos (Odriozola ’72) – Asensio (Isco ’82), Benzema, Vinicius (Rodrygo ’72).

▪️ Real Madrid vs. Chelsea

▪️ PSG vs. Man City

Four teams remain in the Champions League 🌟 pic.twitter.com/zHx2szmqPa

