Reacții după schimbarea antrenorului la Dinamo: “Se va produce un declic”

Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei, a vorbit despre demisia lui Gheorghe Mulţescu.

Mara este de părere că schimbarea va produce un șoc la Dinamo, iar alb-roșii vor obține rezultate mai bune.

“Ştiţi cum e când e o schimbare de antrenor, se produce un declic, pozitiv sau negativ. Eu sper să nu fie de la meciul cu noi, să fie după el. Dinamo e o echipă pe care o am în suflet, la care ţin, am rămas cu sufletul acolo şi îmi doresc din suflet ca Dinamo să îşi revină şi să fie acel Dinamo pe care îl ştim toţi şi pentru care eu am jucat.

Dacă va retrograda Dinamo e o tragedie pentru fotbalul românesc, dar nu cred că va retrograda. Dinamo are mereu puterea să se ridice, chiar dacă e într-o situaţie dificilă“, a spus Bogdan Mara, după meci.

Astra a câștigat meciul disputat cu Dinamo, marți seară, pe arena “Marin Anastasovici”, cu scorul de 1-0, în prima manșă a semifinalelor Cupei României.

Cele două echipe se vor reîntâlni vineri, tot la Giurgiu, în cadrul primei etape din play-out-ul Ligii 1.

După meciul alb-roșilor cu Astra, antrenorul Gheorghe Mulțescu și-a anunțat demisia, iar Dușan Uhrin Jr. îl va înlocui pe banca tehnică.

Cehul e liber de contract din luna septembrie a anului trecut. Atunci tehnicianul s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș. Uhrin jr. i-a mai pregătit pe alb-roșii în perioada august 2019 – martie 2020. Atunci a plecat din cauza divergențelor cu cei din conducerea clubului.