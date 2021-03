Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat ce salarii au cei de la CSA: „Vom câștiga procesele și-i vom duce în Liga 4!”

Imediat după apariția posibilelor sume care le sunt virate angajaților din cadrul secției de fotbal a CSA Steaua, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a reacționat cu privire la acest subiect!

Potrivit ultimelor informații, Daniel Oprița și George Ogăraru le fac concurență serioasă lui Toni Petrea și MM Stoica, din punct de vedere al salariilor lunare. După ce s-a zvonit că antrenorul principal al formației din liga a treia ar câștiga mai bine decât tehnicianul liderului din Liga 1, Gigi Becali a intervenit și a ținut să lămurească acest aspect

”Toni Petrea are 4.000 salariu, deci el are mai mult, 1000 în plus. Dar, nu asta e problema. Să întrebăm care este finalitatea. Pentru că trebuie să vină un privat. Păi, tot un privat? Cum am fost și eu. Vom câștiga procesele și-i vom duce în Liga 4. Trebuie să fie societate comercială ori asociație non profit. Cu 7 generali, 9 colonei și să facă cotizații să țină echipa. Să fie cineva care să dea bani.

Chiar dacă vor pierde banii din procesul cu mine, ei se vor duce la CSA, nu la fotbal. Și echipa pe care o vor înființa nu se va putea numi Steaua, pentru că marca e la stat. Orice societate va trebui să dea acei 3.600.000 de euro la Armată, pentru că e publică.

Se face licitație, da, dar acolo poate merge oricine. Plus că e acea sumă de 3.600.000 de euro. S-au încurcat ca puiul în lână. Se pot asocia cu cine vor, dar mai întâi trebuie să dea banii aceia. Și, nu-i va da nimeni”, a spus Gigi Becali, potrivit Pro X.