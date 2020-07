VIDEO | Reacția lui Costel Enache după ce echipa sa a ratat incredibil victoria : “Nu există o explicație pentru așa ceva”

Antrenorul Petrolului și-a găsit cu greu cuvintele după ce lupii au dat cu piciorul unei șanse uriașe de a câștiga primul meci jucat în play-off.

Costel Enache a fost uluit să vadă tripla ratare de la punctul cu var a echipei sale.

“Nu pot să explic faza penalty-ului. Am vorbit doar lucruri generale în vestiar, nu cred că există o explicație pentru așa ceva. Se aștepta toată lumea la o intensitate și o agresivitate foarte mare. Sunt două echipe care au orgolii. Însă cred eu că nu s-a depășit limita sportivității”, a declarat tehnicianul la sfârșitul jocului de pe Ilie Oană.

Petrolul a avut dublă superioritate numerică mai bine de 25 de minute, dar tot nu a găsit drumul spre gol.

„Ne-am grăbit, ne-am hazardat. Am fost nervoși, agitați. Am intrat într-o luptă echilibrată. Nu pot să spun că jucătorii n-au muncit, aș fi rău cu ei, dar n-am găsit soluțiile cele mai bune. Am ales variante fanteziste și uite că iese un rezultat care nu ne avantajează absolut deloc”,a adăugat Costel Enache.

Sursa: prosport.ro

